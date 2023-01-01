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您有能力在深海中航行吗？扭动并游过洞穴、珊瑚等，到达终点并进入下一关。确保不要撞到底部（或顶部），这将结束您的水下冒险。 控制： 空格键 - 上下移动 关于创作者： Wave Rider 由英国 Deer Cat Games 开发。他们也是 Tunnel Rush 和 Super-Speeder 的创造者。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Wave Rider”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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