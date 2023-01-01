您有能力在深海中航行吗？扭动并游过洞穴、珊瑚等，到达终点并进入下一关。确保不要撞到底部（或顶部），这将结束您的水下冒险。 控制： 空格键 - 上下移动 关于创作者： Wave Rider 由英国 Deer Cat Games 开发。他们也是 Tunnel Rush 和 Super-Speeder 的创造者。

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