Tunnel Rush
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Tunnel Rush 在线版是终极 3D 单人游戏体验。在洞穴和隧道中开辟道路。每个隧道冲刺关卡都会带您进入充满危险和 3D 隧道的旋转万花筒。玩隧道冲刺，仅用你的智慧和键盘来躲避障碍。想测试你的反应速度吗？立即在线玩《隧道冲刺》，将你的技能发挥到极限。只有一种方法可以向这些障碍表明谁才是老大，所以在 Poki 上玩 Tunnel Rush 来展示那些超敏锐的反应。 Tunnel Rush 现在有一个很酷的两人模式。在同一个屏幕中并肩比赛，看看谁赢得了隧道比赛！ 左右箭头键 / A、D - 左右移动 空格键-暂停/重新开始 - 尝试预测危险并尽早做好准备。 - 有些障碍会移动，所以请确保你领先于它们将要到达的地方。 - Tunnel Rush 看起来很快，但你有足够的时间来躲避每个障碍。Tunnel Rush 由英国工作室 Deer Cat Games 制作，他们还以 Tunnel Rush 2 的形式制作了该游戏的续集。他们也是Wave Rider 和 Super-Speeder 的创造者。
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