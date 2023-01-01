War of Caribbean Pirates
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啊啊啊伙计！你有能力成为最后的海盗吗？探索加勒比海，击败你的敌人，并在这部剑战惊悚片中继续你的探索。但要小心！每个新村庄都会有自己类型的海盗，拥有自己的力量和技能。在这场动感十足的海盗冒险中，挥砍、格挡和奔跑，征服你的敌人和公海。 控制： WASD-移动 鼠标-环顾四周 左键点击-攻击 右键-阻止 空格键-跳跃 Shift-冲刺 Q-卷 C-蹲下 L - 锁定/解锁鼠标
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