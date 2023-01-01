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Eggbot vs Zombies

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4025 年，只有蛋机器人才能从亡灵手中拯救世界！拿起你的装备，准备与一波又一波想要摧毁你的僵尸作战。拿起武器，一路拯救你的蛋机器人同伴！ 控制： W-跳跃 A - 向左移动 D - 向右移动 E-使用武器 R-重新加载 F - 投掷手榴弹 Q-切换武器 鼠标左键-点击即可射击 关于创作者： Eggbot vs Zombies 是由 Eggy Games 创建的。他们也是《Eggys 大冒险》的创作者。

网站：poki.com

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