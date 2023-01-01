Brutal.io 是 Wings.io 的创建者推出的一款在线游戏。 加入这款巧妙的 2D 物理游戏，与全球数百万玩家一起实时玩游戏。 控制你的汽车并向其他玩家投掷连枷。 上手容易，精通难。单击以释放连枷，再次单击以将其收回。如果你太分心，绿色哨兵就会窃取你的能量。 Brutal.io 游戏玩法依赖于纯 2D 物理。玩一段时间后，你将开始制定自己的聪明策略来抓住你的敌人，无论是将他们压在墙上，在中心区域的入口处等待他们，还是在你的汽车和连枷之间的中间让他们出其不意。

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