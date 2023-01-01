Glitch Dash
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你认为你是反应大师吗？玩“Glitch Dash”游戏并找出答案！ Glitch Dash 是一款既宁静又充满压力的第一人称躲避障碍游戏，你必须保持警惕才能生存。你可以免费玩《Glitch Dash》，但每一秒都弥足珍贵，因为你需要急转弯收集钻石并避开意味着立即死亡的弹跳危险！钻石可以购买检查站并保存，所以请继续收集。此版本的 Glitch Dash 在线版本是体验游戏的唯一真正方式，正如开发者 David Marquardt 所希望的那样，所以现在就来 Poki 上玩 Glitch Dash 来测试您的技能吧！控制：箭头键 - 移动空间 - 跳跃提示和技巧： - Glitch Dash这是一款非常困难的游戏，所以如果你遇到困难也不要灰心——继续努力吧！ - 每颗钻石都值得收集，但如果你拿不到它，那就专注于完成关卡。 关于创作者：Glitch Dash 是由瑞典的独立开发者 David Marquardt 创作的。 David 的其他游戏包括变色龙益智游戏 Pull My Tongue。
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