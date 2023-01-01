变色龙格雷格饿了，只有爆米花才能满足他！在《Pull My Tongue》中解决 5 个世界中超过 85 个美味又费力的谜题，帮助格雷格用他最喜欢的食物填饱肚子。将格雷格的舌头拉向爆米花，但要小心避开阻碍他前进的电击器、尖刺和其他危险物！如果这还不足以测试您的谜题逻辑，《Pull My Tongue》的每个关卡中还有 3 颗星星可供收集，这样您就可以展示您的聪明才智并帮助格雷格抓住美味的零食！ 关于创作者：《Pull My Tongue》的创建者是居住在瑞典的独立开发者 David Marquardt。 David 的其他游戏包括无尽益智跑酷游戏 Glitch Dash。

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