变色龙格雷格饿了,只有爆米花才能满足他!在《Pull My Tongue》中解决 5 个世界中超过 85 个美味又费力的谜题,帮助格雷格用他最喜欢的食物填饱肚子。将格雷格的舌头拉向爆米花,但要小心避开阻碍他前进的电击器、尖刺和其他危险物!如果这还不足以测试您的谜题逻辑,《Pull My Tongue》的每个关卡中还有 3 颗星星可供收集,这样您就可以展示您的聪明才智并帮助格雷格抓住美味的零食! 关于创作者:《Pull My Tongue》的创建者是居住在瑞典的独立开发者 David Marquardt。 David 的其他游戏包括无尽益智跑酷游戏 Glitch Dash。

网站:poki.com

免责声明:WebCatalog 与“Pull My Tongue”没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。