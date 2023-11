Dumb Ways to Die 3: World Tour 包含 5 个有趣的小游戏,将考验您的技能!它最初是由墨尔本地铁和澳大利亚公共交通公司开发的,旨在向人们传授安全知识,是愚蠢的死亡方式系列中的第三个。在《Dumb Ways to Die 3: World Tour》中,你被置于 Dumbville 的中心,这是一个充满危险的小镇。通过玩迷你游戏赚取金币,以修复邓布维尔破损且危险的房屋。危险无处不在,但您可以通过在 Poki 上玩《Dumb Ways to Die 3: World Tour》来拯救世界并保证 Dumbville 的安全!控制:箭头键 - 移动空格 - 跳跃/飞行关于创作者:《Dumb Ways to Die 3: World Tour》已创建搭乘位于澳大利亚的墨尔本地铁 (Metro Trains Melbourne)。他们也是《愚蠢的死法》和《愚蠢的死法 2:游戏》的创作者。

poki.com

