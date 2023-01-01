Tap Tricks 是一款由 Gesinimo Games 开发的街机滑冰游戏。保持你的跳跃并在正确的时机释放它来启动技巧和人物！让游戏的流程在这场爆炸性的滑板冒险中占据主导地位。来吧，展示你的滑冰的力量！按住并点击屏幕来触发动作Tap Tricks 由 Gesinimo Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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