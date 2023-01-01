Resizer 是一款 2D 解谜平台游戏，由 Robert Alvarez 创作。在改变你体型的传送门的帮助下，穿越不可能的障碍。每个级别都需要几种不同的尺寸来克服各种类型的谜题。使用环境中的物体让你的工作变得更轻松：推箱子、在弹簧上弹跳、收集钥匙等等！要么变大，要么回家，但请确保您先通过门户。移动 - WAD 或箭头键重置 - R返回 - Esc 或 BResizer 由 Robert Alvarez 创建。他们在 Poki 上还有其他游戏：Block Toggle 和 Isotiles。

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