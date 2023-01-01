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The Sniper Code

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《Sniper Code》是一款由 Softlitude 制作的益智射击游戏，您的任务是使用狙击步枪从远处消灭敌人。完成 30 多个具有不同目标的挑战性关卡，享受直观流畅的游戏体验。在这款游戏中，你的准确性非常重要，你的潜行能力也很重要。不要忘记花你在商店赚到的钱来提高你的技能。你有能力完成这个令人兴奋的游戏吗？ 瞄准 - 移动光标 射击 - 鼠标左键 狙击手代码是由 Softlitude 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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