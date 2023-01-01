Jumping Jaxx 是一款无尽的跳跃游戏，您必须向上跳得尽可能高。躲避饥饿的食人鱼、危险的爆炸物和永远不会停止的大波！ 移动 - 箭头键跳跃 Jaxx 由 Gamerce 创建，Gamerce 是 Swipe Fighter Heroes、SoulSpark、Time Quiz 和 Killer Snake 的开发团队。他们的总部设在丹麦。

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