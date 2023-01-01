SoulSpark 是卡牌战斗和角色扮演冒险类型的混合体，您可以在其中领导一支奇幻英雄团队和一套可扩展的卡牌。你身边有骑士、游侠、法师和许多其他幻想创造物，还有许多其他卡牌选择可以帮助你，例如咒语、药剂、武器和防御。请记住给自己时间来制定自己的游戏策略，不要浪费你的法力！你能完成故事并拯救世界免遭腐败吗？明智地使用你的卡牌，注意你的生命值和法力条并摧毁对手的卡牌。导航/使用 - 鼠标左键SoulSpark 由 Gamerce 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Swipe Fighter Heroes、Jumping Jaxx、Killer Snake 和 Time Quiz。

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