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The Impossible Quizmas

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🎅 The Impossible Quizmas 是一款由 Splapp-me-do 创建的在线圣诞主题问答游戏。这个热闹的假期游戏包含许多棘手的问题。有时，您必须选择最有趣的答案。在其他回合中，您必须找到隐藏的好东西。在聆听圣诞音乐的同时，在架子上摆满礼物。这款原创游戏无需 Flash，即可在任何设备上运行。从四个选项中选择正确答案。使用“跳过”可以跳过游戏的特定问题。小心炸弹，它们有一个计时器，可以在时间用完或游戏结束之前回答问题。不可能的测验是由 Splapp-me-do 创建的。另请查看原版《不可能的测验》和最新的《不可能的测验 2》。

网站： poki.com

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