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Brain Test: Tricky Puzzles

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Brain Test: Tricky Puzzles 是一款益智游戏，包含许多棘手的谜语和谜题。有超过 275 个脑力考验关卡，旨在欺骗玩家并测试您的大脑。灵活思考并跳出框框来解决这些谜题。您在屏幕上看到的所有内容都可以用来解决问题。 Brain Test 中所有有趣的问题都会让您大吃一惊！使用鼠标光标来选择、拖动和移动对象。Brain Test：Tricky Puzzles 由 Unico Studio 创建。他们在 Poki: Who Is?、Brain Test 2: Tricky Stories、Word City Crossed、Word City Uncrossed 和 4 Pics 1 Word 上还有其他游戏。 Brain Test: Tricky Puzzles 有 275 个级别。

网站： poki.com

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