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Fun Water Sorting

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Fun Water Sorting 是一款益智游戏，您的目标是通过正确混合液体来按颜色对液体进行分类。首先将液体移入正确的管中，直到每个管中只有一种颜色。逻辑思考并找到自己的方法来对彩色水进行分类。如果您遇到困难或犯了错误，您随时可以得到提示或撤消您的上一个动作！与您的朋友分享有趣的水分类，看看谁能最快完成游戏！单击一个气泡将其选中，然后单击一个管子以掉落所选的球。选择/移动气泡 - 点击或单击鼠标左键创建有趣的水分类由 VNStart 工作室制作。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Fun Water Sorting。Fun Water Sorting 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

网站： poki.com

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