Fast Typer 3 是一款有趣的打字游戏，您可以在其中向您的朋友展示您的键盘技巧！在计时器结束之前输入尽可能多的单词。要玩这个游戏，请尝试快速输入您在屏幕上看到的每个单词，并确保不要犯任何错误。连续输入六个单词即可获得更多时间并继续打字！Eidosk 是一家专门从事教育和技能游戏的游戏开发商。查看 Eidosk 制作的其他游戏：Fast Typer 和 Fast Typer 2。

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