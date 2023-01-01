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Fast Typer 3

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Fast Typer 3 是一款有趣的打字游戏，您可以在其中向您的朋友展示您的键盘技巧！在计时器结束之前输入尽可能多的单词。要玩这个游戏，请尝试快速输入您在屏幕上看到的每个单词，并确保不要犯任何错误。连续输入六个单词即可获得更多时间并继续打字！Eidosk 是一家专门从事教育和技能游戏的游戏开发商。查看 Eidosk 制作的其他游戏：Fast Typer 和 Fast Typer 2。

网站： poki.com

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