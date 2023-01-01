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解开纱线是一款益智游戏，您可以在值得信赖的小猫的帮助下解开缠结的纱线球。只需选择一根纱线并将其拖动即可将其从缠结的混乱中解脱出来。注意连接线的颜色。红色表示它已缠结，粉红色表示它正在解开，黄色表示您已成功解开它。无尽的模式，还有一百多个精心设计的谜题等你解决，让游戏即使玩几个小时也能保持新鲜感！如果您遇到困难并且不确定如何通过关卡，请确保获得提示。你能完成 Yarn Untangle 中的每个关卡吗？按住光标或手指选择一个纱线球，然后通过移动它来解开它。Yarn Untangle 由 Salt Pastel Studio 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Yarn Untangle。Yarn Untangle 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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