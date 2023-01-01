Javelin Fighting

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棍棒和石头可能会折断骨头，但不要让敌人的标枪把你从塔上扔下来！单击并向后拖动以增加投掷的力量以击倒敌人。专业提示：击中他们的头部，立即获胜！解锁跳跃和躲避等特殊能力，帮助您获得高分。 控制：鼠标 - 瞄准、确定力量并射击W - 跳跃（解锁后）S - 鸭子（解锁后）

网站：poki.com

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