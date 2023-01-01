Joyrider是一款由kokos.games制作的体育游戏。骑着你的奇特自行车穿越峡谷、森林，甚至外太空，展示你的骑行和特技技巧！闯过各个关卡，其中充满了你必须避开的简单或欺骗性的障碍。通过做空翻、后空翻或任何其他你能想到的很酷的动作来表明你是专业人士。然后通过解锁色彩缤纷的新头饰、服装和摩托车来完成你的赃物。为了最大限度地提高你的成功，请注意完成一个关卡而不崩溃一次等任务。如果您陷入某个关卡，可以使用多次崩溃后出现在顶部的跳过按钮。来吧，尝试一下 Joyrider！在正确的时间按下转向键，保持自行车的平衡。确保不要碰撞或撞到你的头！加速 - W 或向上转向 - A/D 或左/右后 - S 或下卸 - T重新启动 - RJoyrider 由 kokos.games 创建。在 Poki: Supernova 上玩他们的另一款令人惊叹的技能游戏

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