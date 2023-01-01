Moto X3M 是一款在线自行车赛车游戏。我们的目标是让你的摩托车在充满巨大移动障碍的关卡中比赛，你必须跳过或避开这些障碍。您可以在空中翻转以减少最后时间并获得满分。知道何时停止，或崩溃并重生。尝试在尽可能短的时间内完成关卡。Moto X3M 于 2016 年首次作为网页 Flash 游戏发布。后来由游戏开发工作室 Madpuffers 移植为 html5 游戏。 Moto X3M 是 Moto X3M 系列的第一个版本，该系列包括 Moto X3M Winter、Moto X3M 5 Pool Party 和最新的 Moto X3M Spooky Land。该系列游戏也是我们摩托车游戏类别中最受欢迎的游戏之一。这就是您玩 Moto X3M 的方式： Moto X3M 共有 22 个不同的关卡可供玩。Moto X3M 系列的最新游戏是 Moto X3M Spooky Land。这款游戏于2019年10月发布。Moto X3M系列由Madpuffers于2016年开发。除了Moto X3M系列之外，他们还因其他游戏而闻名。他们创造了《足球大师》和《篮球明星》等游戏。每个级别最多可以获得 3 颗星。这些星星是基于时间的。下面您将找到提高您的时间的最佳技巧，也许可以从 1 星或 2 星提高到 3 星。控制您的速度。有时，最好降低速度以更快地完成关卡。掌握你的技巧和特技。进行前空翻和后空翻，可以节省半秒的时间。每次翻转计算 0.5 秒，是的，它们相加。然而，有些技巧可能会减慢你的速度，所以请记住，额外的时间并不总是值得的。当您着地时，如果仅用后轮胎着地，您可以获得助力。越垂直越好，但太垂直可能会浪费你的时间。所以，试着找到完美的角度。有时，在你静止不动后稍微推动一下可以节省你一些时间。同时按住油门踏板和刹车 (W+S) 或（向上箭头 + 向下箭头）。这些提升的完美时刻是当你必须等待一秒钟才能继续关卡时。当您按下 W、A、D 或向上、向下、向右键时，计时器启动。有时你会在一开始就被掉下来，所以尝试在正确的时刻按下按键，这样计时器就会稍后开始。至少玩地图几次。记住在哪里跳跃、降低速度或全速前进。并练习上面提到的所有提示和技巧。有些可能比其他人需要更多的技能和时间。享受提高您的 Moto X3M 时间的乐趣！您可以在 Poki 上免费在线玩 Moto X3M。 Poki 是最大的在线游乐场。每个月都有超过 3000 万玩家在 Poki 上在线玩游戏。想发现更多精彩游戏吗？查看 Poki 主页上的最新游戏，或者在我们的热门游戏页面上开始您的发现。

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