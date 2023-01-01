Candy Crush Soda Saga
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传奇《糖果粉碎传奇》的制作者推出了《糖果粉碎苏打传奇》！独特的糖果，更神圣的搭配组合，充满紫色苏打水和乐趣的挑战性游戏模式！ 这个令人垂涎欲滴的解谜冒险将立即满足您对乐趣的渴望。与 Kimmy 一起踏上寻找 Tiffi 的有趣旅程，在神奇游戏的新维度中切换和匹配你的方式。独自挑战 Sodalicious Saga 或与朋友一起玩，看看谁能获得最高分！ 每月季节更新带来独特的任务和令人兴奋的游戏玩法供您探索！完成季票任务以取得进展，同时获得奖励和助推器来帮助您完成传奇。 在剧集竞赛中展现您的竞争力！与其他玩家竞争，看看谁能最快完成关卡并进步最快。或者在 4 in a Row 游戏模式中作为团队合作，玩家共同努力以获得 Sodalicious 奖励！
网站： king.com
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