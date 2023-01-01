Fancy Pants 3

《花式裤子历险记：世界 3》是 Brad Borne 创作的一款史诗级冒险平台游戏。在这个传奇系列的第三章中，您将踏上本土手绘冒险之旅，帮助国王。愤怒的浴缸海盗占领了浴缸。现在，你必须拿回本该属于你的东西。与不同的物品互动以揭开秘密并击败蜘蛛。探索迷人的地图，寻找秘密、隐藏关卡、成就、服装等等！ 《花式裤子历险记》中令人惊叹的手绘艺术作品、令人满意的动画和良好的幽默感很难不令人惊叹。来吧，穿上你的漂亮裤子，开始工作吧！移动 - 左/右箭头键 跳跃 - S 互动 - 向上箭头键 鸭子 - 向下箭头键 暂停 - 空格键 《花式裤子冒险：世界 3》由 Brad Borne 创建。在 Poki 上查看他们的其他传奇游戏：Fancy Pants 和 Fancy Pants 2。

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