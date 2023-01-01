Cover Orange: Wild West

掩护橙色：狂野西部是一款益智平台游戏，您必须堆叠物体来掩护我们的橙色朋友并抵御即将到来的酸雨。我们的柑橘英雄回来了，带来更多的行动，但这次我们在遥远的西部。拖动游戏中允许的每个物体并将它们放下，将它们以一种在橘子上方形成庇护所的方式放下，而愤怒的云彩则从它们上方经过。别忘了抓住每个关卡中隐藏的星星！与家人和朋友分享《橙色：狂野西部》，这样您就可以一起体验这些有趣的谜题！在每个关卡中，您必须放置舞台元素来改变环境并保护橙色免受邪恶云的酸雨侵害。这些舞台元素可能以任何方式变化，从三角形块到破坏冰的尖刺球到橙子本身。使用你的手指、鼠标或键盘来放置你可以使用的各种物体，并将它们以在橙子上方形成庇护所的方式放置。移动宝箱 - WASD、箭头键或指针放置宝箱 - 空格键覆盖橙色：狂野西部已创建作者：约翰尼-K.在 Poki 上玩他们的其他益智平台游戏：Cover Orange、Cover Orange：Space、Cover Orange：Journey 和 Cover Orange：Gangsters 您可以使用 Poki 上的桌面和移动设备免费下载或安装，在线玩 Cover Orange：狂野西部。

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