Cover Orange: Journey 是一款益智平台游戏，您必须堆叠物体来遮盖我们的橙色朋友并免受即将到来的酸雨的侵害。拖动您可以使用的各种物体并将它们以在橙子上方形成庇护所的方式放置。凶险的云很快就会过去。发生这种情况时，请务必抓住隐藏的星星！有数百个关卡，许多自定义选项，涉及海盗的故事，令人难忘的“尤里卡！” 《封面橙色：旅程！》中的瞬间，甚至是时间旅行！与家人和朋友一起玩这个游戏，一起解决这些有趣的谜语！在每个关卡中，您必须放置舞台元素来改变环境并保护橙子免受邪恶云的酸雨侵害。这些舞台元素可能以任何方式变化，从三角形块到破坏冰的尖刺球到橙子本身。使用你的手指、鼠标或键盘来放置你可以使用的各种物体，然后将它们以在橙子上形成庇护所的方式放置。移动宝箱 - WASD、箭头键或指针放置宝箱 - 空格键覆盖橙色：旅程的创建者是约翰尼-K.这是他们在 Poki 上的第一款游戏！Cover Orange: Journey 有 300 多个关卡！您可以使用 Poki 上的桌面和移动设备免费玩 Cover Orange: Online，无需下载或安装。

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