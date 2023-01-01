Cover Orange 是一款益智平台游戏，您必须重新排列物体来掩护我们的橙色朋友并抵御即将到来的酸雨。致命的转基因雨云，由溶解水果的蒸汽组成，正向世界橙色之都进发。您必须拖动您可以使用的所有物体并将它们以在橙子上方形成庇护所的方式放置。发挥你的智慧来设置障碍，以节省最大数量的橙子。拯救游戏中每一个橙色的球形小家伙，赢得他们永恒的爱。 Cover Orange 结合了真实的游戏物理、持久的关卡、鲜艳的色彩和开怀大笑的动画。来吧，尝试一下。是时候在这款由纯橙子浓缩液制成的游戏中榨汁了！用手指、鼠标或键盘来放置您可以使用的各种物体，并将它们以在橙子上方形成庇护所的方式扔下。移动箱子 - WASD 、箭头键或指针下降宝箱 - 空格键橙色封面由 Johnny-K 创建。在 Poki 上玩他们的另一款游戏：Cover Orange：旅程 Cover Orange 中的音乐是由 Eduard Tziselsky 创作的，他也是电视节目“愚人村”的作曲家。Cover Orange 可以在您的桌面和手机上免费玩波基。

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