覆盖橙色：太空是一款益智平台游戏，您必须在太空中堆叠物体来覆盖我们的橙色朋友并免受即将到来的酸雨！我们的柑橘英雄回来了，带来更多动作，但这次我们是在外太空，因为当我们不小心被射入太空时，有毒气体云一直跟着我们！你所要做的就是拖动你可以使用的各种物体，并将它们以一种在橘子上形成庇护所的方式放置。凶险的云很快就会过去。发生这种情况时，请务必抓住隐藏的星星，并确保不要被落下的雨滴或激光束等环境危害击中。共有 40 个精心设计的关卡，其中的谜题会让你摸不着头脑。与家人和朋友分享《封面橙色：太空》，这样你们就可以一起解决这些有趣的太空主题谜题！在每个关卡中，您必须放置舞台元素来改变环境并保护橙色免受邪恶云的酸雨侵害。这些舞台元素可能以任何方式变化，从三角形块到破坏冰的尖刺球到橙子本身。使用你的手指、鼠标或键盘来放置你可以使用的各种物体，并将它们以在橘子上形成庇护所的方式放置。移动箱子 - WASD、箭头键或指针放置箱子 - 空格键覆盖橙色：空间是由约翰尼-K.在 Poki: Cover Orange 和 Cover Orange: Journey 上玩他们的其他益智平台游戏您可以使用 Poki 上的桌面和移动设备免费下载或安装，在线玩 Cover Orange: Space。

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