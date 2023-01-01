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Gangster Contract Mafia Wars

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在这款快节奏、激烈动作的第一人称射击游戏中，您将扮演一名黑手党杀手，与其他黑手党杀手争夺权力，同时使用一系列武器消灭目标。您在每个任务开始时都会收到目标简报，其中包含您在一座巨大而混乱的城市中杀死的人的下落。除了消灭你的目标之外，你还必须不断警惕来自敌对黑手党团伙的残酷敌人。通过完美地完成任务，获得最高的击杀数，证明自己是终极黑帮，并成为城市中最好的职业杀手。在黑帮合同黑手党战争中扬名立万！

网站：poki.com

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