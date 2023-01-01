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Caesar's Day Off

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凯撒休息日是一款有趣的模拟游戏，您是朱利叶斯·凯撒，您将享受自由的一天。你是否曾想过成为一个疲惫不堪、只想享受一天休息的皇帝？您来对地方了！做出简单的手势来与你的拍摄对象进行交流。当你认可某件事时，你可以竖起大拇指。当你想让某人被你的狮子吃掉时，请做出相反的手势。沉重的是戴着王冠的头，但如果凯撒不点沙拉，身体就会更重。接受（向上箭头键）- 向上箭头键或向上滑动拒绝（向下箭头键）- 向下箭头键或向下滑动凯撒休息日已创建由塞夫兹工作室制作。在 Poki: Murder 上玩他们的另一款游戏。

网站：poki.com

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