Avalanche是Nitrome制作的一款技巧游戏。在这款游戏中，您是一只骑着雪橇的企鹅，其主要目标是逃脱雪崩。因此，要清醒地思考并克服所有阻碍你的危险障碍。 Avalanche 有两种游戏模式： 常规故事模式，您可以玩 15 个关卡。或者尝试生存模式，你不断地滑离雪崩，直到输掉游戏。在《Avalanche》中你能钓到多少条鱼而不掉下来？加速 - D 或右箭头键刹车 - A 或左箭头键跳跃 - W 或向上箭头键（按住可跳得更高）Avalanche 是 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来被模拟由 AwayFL 在 HTML5 中实现。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：《最终忍者》、《最终忍者零》、《傻香肠》、《骗子》、《线圈》、《冷藏》、《坏冰淇淋》、《坏冰淇淋 2》、《坏冰淇淋 3》、《洞穴混乱》、《洞穴混乱 2》、《叛变》 、Skywire、双镜头、测试对象绿色和测试对象蓝色

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