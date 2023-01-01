Operation Desert Road
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沙漠之路行动是一款动作游戏，您将驾驶装甲车并摧毁视线中的一切。为了完成一个关卡，你所需要做的就是到达目的地，但如果你摧毁途中的对手和障碍，你会获得更多积分。将赚到的钱花在新的和改进的车辆上，这样您就可以使用超过 32 种各具特色的不同车辆来探索新地图！沙漠之路行动由 XFormGames 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Burnin' Rubber Crash n' Burn、Hydro-storm-2、Rhino Rush Stampede、Gladiator True Story、rally-point-4、Rally Point 3、Go Kart Go! Ultra! 和 Burnin' Rubber 5 XS 您可以在 Poki 上免费玩《沙漠之路行动》。《沙漠之路行动》目前只能在您的电脑上玩。
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