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Barbershop Inc. 是一款放置类游戏，您可以在其中经营自己的理发店。你从一把椅子开始，用它你可以发展自己的理发店帝国。首先升级你的椅子、剪刀和梳子，每次理发都能赚更多的钱。如果你赚够了，你可以多买一把椅子！为您的顾客解锁新发型，聘请经理来吸引更多人进入您的商店，并不断发展。一旦你赚到了足够的钱，你甚至可以去外面开一家新店！ Barbershop Inc.是由Zonda Creative Studio创建的，这是他们继发布起重机疯狂之后在Poki上的第二款游戏！

网站： poki.com

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