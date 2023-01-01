Train-Top Mania 是一款目标明确的 2D 平台射击游戏。你被困在一列行驶的火车上，敌人源源不断地向你袭来。对你的弹药要有耐心，因为你必须在正确的时间开火！你的最高分是多少？Fire - LMB 或 SpaceTrain-Top Mania 是由 Chinykian 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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