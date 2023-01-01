翻转重力，在 G-Switch 2 中继续前进！这款未来派续作可让您在同一设备上与其他 7 名玩家竞争。你的任务是比其他人跑得、翻转和跳跃得更远。不断改变重力方向！ 关于创作者： G-Switch 2 由 G-Switch 和 G-Switch 3 的创作者 Serius Games 制作。

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