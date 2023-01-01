Electric Highway
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Tasty Air Games 出品的《Electric Highway》是一款激动人心的赛车游戏，您需要躲避汽车并充电才能完成每个关卡！驾驶你的汽车穿过电动高速公路，穿过大门以获得永生。把那些讨厌的其他司机推开，但要小心！你只能立于不败之地这么久！在 Poki 的电气高速公路中，赚取金币来解锁更高档的汽车。您的电动高速公路驾驶技能能带您走多远？ 控制： 左/右箭头 - 左/右转向 关于创作者： 电动高速公路由总部位于捷克共和国的 Tasty Air Games 创建。他们也是恐怖之夜故事的创作者。
网站： poki.com
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