Towntopia 是一款类似模拟城市的游戏，您必须在其中建立自己的社会！一旦你开始建造房屋，你的人口就诞生了。建造农场为他们提供食物，建造商业建筑来赚钱，建造工业建筑来制造原材料。别忘了修建一些道路！您需要所有这些来扩展您的世界。变得越来越大，并开始建造一些办公室来增加你的经济。最后，添加纪念碑和装饰品，让这个世界真正成为你自己的世界。建造树木、山脉、湖泊，甚至瀑布！你能建造出终极的 Towntopia 吗？菜单 - escPlace - clickMove - WASD/arrowsZoom - Z/X/scrollTowntopia 是由 Mizadev 创建的。他们的最新游戏是《Blightborne》，也可以在 Poki 上玩。

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