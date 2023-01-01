Village Craft
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Village Craft 是一款闲置/管理游戏，您必须在其中建立一个繁荣的中世纪城镇。你从树林里开始，除了你的斧头什么都没有。通过砍伐树木并建造第一座建筑物，您将开始将森林变成真正的定居点！随着你的城镇的发展，新的村民会搬进来帮助你。他们会将木材砍成木板，将小麦变成面粉，并制作其他可以出售给前来参观的旅行者的物品。你能把荒野变成繁荣的村庄吗？
网站：poki.com
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