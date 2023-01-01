Castle Woodwarf 是一款闲置模拟游戏，您将负责繁荣矮人社区。使用您的战略技能来确定部落的优先事项，例如伐木、钓鱼、采集和保护。你的村庄下面还有一条龙，你必须时不时地阻止成群的敌人靠近。一旦你训练了矮人，他们就会自己处理资源。因此，首先招募一些矮人来砍树、捕鱼、升级你的城堡和环境。某些升级会让你的矮人消耗更多的食物，因此请始终记住平衡所有必需品并始终拥有足够的鱼。继续向其他矮人展示如何管理社区！进行改进 - 单击或点击升级即可购买它雇用一名费舍尔矮人，他会自动前往水里捕鱼以获取食物，或者雇用一名伐木矮人，他会砍伐树木获取木材。您还可以与聚集矮人一起收集这些材料和食物。Castle Woodwarf 由位于克罗地亚的游戏开发工作室 Domo Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！Castle Woodwarf 在 Poki 上免费玩。Castle Woodwarf 可以在您的手机和电脑上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Castle Woodwarf 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。