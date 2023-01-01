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Village Builder 是一款策略游戏，您的目标是从头开始建造一个定居点。选择一张起始地图并开始首先放置一些房屋，然后继续建造更高级的建筑物，旨在增加您的文化、生产、资源等。当您选择一个单位并将其悬停在图块上以放置它时，您会看到一些数字，指示您将从该位置获得多少积分。当您将鼠标悬停在某个单元上时，您将看到放置它的要求，例如强制性的相邻图块。请注意这些细节，确保从您的定居点中获得最多积分。每座成功的建筑都会积累并升级。这样做会给你更多的单位可供选择，以及一种独特的方式来推进你的文明！因此，继续探索每张地图，发展一个经得起时间考验的帝国！使用鼠标左键或手指来选择、放置、升级、移动或删除单位。Village Builder 是由 Project GD 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您知道 Village Builder 是一个开源项目吗？您可以访问他们的 Github 页面来关注游戏的开发情况。您可以在 Poki 上免费玩 Village Builder。Village Builder 可以在计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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