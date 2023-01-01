Smashy Duo 是一款快节奏的街机游戏，您可以控制两个英雄进行战斗，在被击倒之前尽可能多地击中怪物和僵尸。展示你的网球技巧并击败尽可能多的僵尸。在 Poki 上玩 Smashy Duo 并解锁能量道具和英雄，让您的游戏更加精彩。 Smashy Duo 游戏甚至还包括全球排行榜，让您可以看到自己的粉碎技能如何叠加！在浏览器中免费玩 Smashy Duo，享受消灭尽可能多的未来怪物的乐趣！ 控制： 空间 - 开始 左箭头键 - 向左击 右箭头键 - 向右击 关于创作者： Smashy Duo 由马来西亚的 Big Frost Games 创建。他们也是Circroid 的创造者。

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