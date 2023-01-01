Nano War
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母细胞被感染后，局部细胞聚集在一起，消灭所有被感染的细胞！ Nano War 是一款策略游戏，要想获胜，你必须捕获所有受感染的细胞并将它们变成蓝色！首先捕获中性细胞来增强你的力量，然后再攻击被感染的细胞以获得胜利！你能清除体内所有不良细胞以恢复平衡吗？移动鼠标光标并从一个细胞拖动一条线到另一个细胞以发送细胞《Nano War》是由 Okashi Games 创建的。看看他们在 Poki 上的其他游戏：MicroWars！您可以在 PokiNano War 上免费玩 Nano War 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩
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