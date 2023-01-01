《最终忍者》是 Nitrome 制作的一款动作平台游戏。你是武士，一个曾经是战士的逃兵，你正试图逃离旧的生活并寻找平静。你的前老板 Akuma 正在追捕你并试图消灭你。使用你的忍者绳索和敏捷性来打倒你的前老板！在 Final Ninja 提供的 20 个关卡中学习诀窍并掌握你的忍者技能。跳跃、奔跑、潜行、使用手里剑、钩子等等！你准备好完成你的最终任务了吗？《最终忍者》？移动 - A/D 或左/右箭头键潜行 - S 或向下箭头键跳跃 - W 或向上箭头键使用挂钩 -（按住）鼠标左键或手指最终忍者由 Nitrome 创建作为 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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