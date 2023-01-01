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A Pretty Odd Bunny

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《A Pretty Odd Bunny》是一款潜行平台游戏，您将扮演一只兔子，秘密狩猎并吃猪。每个关卡都有一头猪，你必须在不被兔子社区其他成员看到的情况下抓住它。跳跃、蹲下、躲在灌木丛后面、树干下，尽你所能来保守你的饮食秘密。在不同的独特世界中玩数十个色彩缤纷但危险的关卡，收集隐藏的硬币，解锁额外的挑战和惊喜，并享受乐趣！你能吃掉《A Pretty Odd Bunny》中的所有猪并捡起所有秘密硬币吗？ Pretty Odd Bunny 是由 AJ Ordaz 创造的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 A Pretty Odd Bunny。A Pretty Odd Bunny 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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