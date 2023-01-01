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IZOWAVE - Build and Defend

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IZOWAVE - Build and Defend 是一款策略游戏，提供在广阔的开放世界中对抗一波又一波无情攻击的生存挑战！选择你的地图和模式，与你的助手一起踏上冒险之旅，面对日益强大的敌人和攻击。建造塔楼进行攻击，生成器获取资源，建造墙进行防御，建造弹药来重新装填弹药，建造助推器来提高塔楼效率，等等。升级你和你的助手的统计数据，探索收集宝石，并随时保存你的进度！在危险的世界里你能坚持多久？

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