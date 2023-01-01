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Laser Blade 3000

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Laser Blade 3000 是一款未来派驾驶游戏，具有丰富多彩的视觉效果和令人惊叹的舞台。收集尽可能多的水晶来升级你的飞船的装甲、最大燃料容量和磁铁强度。如果你设法攒够足够的水晶，你甚至可以购买华丽的新宇宙飞船！向左/向右移动 - 箭头键或 A/DLaser Blade 3000 由 Goodboy Digital 制造。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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