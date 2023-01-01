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Amazing Sticky Hex

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Amazing Sticky Hex 是一款益智游戏，为匹配类型注入了新的活力。这是一个六边形谜题，需要找到正确的一步来解决整个谜题。您需要将一颗彩色宝石拖放到关键图块中，使其包含尽可能多的图块。有时很难弄清楚哪个图块是正确的，所以每当您遇到困难时，请随意使用提示和能力提升。使用提示可以突出显示您需要用适当颜色填充的图块。您完成关卡的动作越少，您获得的星星就越多。如果您第一次未成功，请重玩关卡以获得全部 3 颗星。您能仅用几个动作完成《Amazing Sticky Hex》中的所有关卡吗？不要忘记与您的朋友分享，以便比较您的分数！将其中一颗宝石拖放到图块中，使其包含尽可能多的图块。如果您能够不跳过地填满每个方块，您就赢了。Amazing Sticky Hex 是由 Amazing Hedgehog 创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Amazing Bubble Breaker、Amazing Solitaire、Amazing Sudoku、Amazing Spider Solitaire、Amazing Word Fresh、Amazing Bubble Connect 和 Amazing Dominoes 您可以在 Poki 上免费玩 Amazing Sticky Hex。Amazing Sticky Hex 可以在您的电脑上玩计算机和移动设备，例如手机和平板电脑。

网站： poki.com

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