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Army Warfare 是一款利用套牌构建系统的 3D 战斗游戏。收集军事单位卡并在各个竞技场中使用它们来摧毁敌人的基地。赢得战斗可以帮助你进步并解锁新的单位卡和攻击，这样你就可以扩大你的收藏。布置牌组、制定战术、运筹帷幄、控制一支由精锐士兵组成的强大军队，并部署部队一劳永逸地摧毁敌人的防御塔。你准备好参加这个激烈的战场了吗？使用卡片 - 鼠标左键移动相机 - 鼠标左键、WASD或箭头键缩放 - 鼠标滚动军队战争是由Barnzmu创建的。在 Poki 上玩他们的其他体育游戏：Super Star Car、Super MX - The Champion 和 Super Bike the Champion您可以在 Poki 上免费玩 Army Warfare。Army Warfare 目前只能在您的计算机上玩。

网站：poki.com

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