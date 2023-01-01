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MicroWars 是一款战略游戏，您可以在其中争夺地图的控制权。派遣你的部队前往基地攻击他们并试图控制他们。你控制的基地会随着时间的推移产生部队，所以你控制的基地越多，你拥有的力量就越多。这些地图包含各种中立基地。您准备好以比敌人更快的速度征服您了吗？MicroWars 是由 Okashi Games 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！ 您可以在 Poki 上免费玩 MicroWars。MicroWars 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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