Make It Meme 是一款有趣的游戏,您可以与朋友或在线真实玩家一起创建模因并评分。只需创建或加入大厅并等待其他玩家加入即可。游戏开始后,每个玩家都会获得一个随机模因,并且必须在给定时间内想出一个有趣的标题。然后每个玩家都有 15 秒的时间来评价这些模因创作。最后,得分最高的模因赢得了这一轮。有 3 种游戏模式可供选择:正常、相同模因和轻松。选择你最擅长的模式,向大家展示你有趣的一面!不要忘记下载您最喜欢的 Meme 并与您的好友分享!Meme Buddy 是一个向您最喜欢的 Meme 表达爱意并成为其 Meme Buddy 的按钮!当您点击它时,您将获得好友表情包一半的积分作为奖励。有 3 种游戏模式可供选择:正常、相同表情包和轻松。使用鼠标左键单击或用手指点击选择文本字段并输入您的标题。轮到您投票时,使用红色按钮投赞成票,使用蓝色按钮投反对票,或使用“Meh”按钮不评分。Make It Meme 由 Prealpha 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏!您可以在 Poki 上免费玩 Make It Meme。Make It Meme 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

