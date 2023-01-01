Ground Digger
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Ground Digger是一款由IP Zlata Roshchina开发的休闲街机游戏。在这款游戏中，你拥有一家挖掘公司，所有的财富都是你的。采矿并深入地下挖掘，发现大块的黄金、珍贵的宝石和各种矿物。升级你的工具，深入探索最稀有、最有价值的财富所在。这场演出有很多惊喜，你所要做的就是挖掘。选择三个路线之一来发现隐藏在下面的所有财富。挖掘 - 用鼠标左键单击。Ground Digger 由 IP Zlata Roshchina 创建。他们在 Poki: Sweet Run 上有一款可爱的街机平台游戏。
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